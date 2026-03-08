Se declara listo Pérez Cuéllar para buscar candidatura de Morena a la gubernatura; se registrará en junio

Al definirse las reglas para la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, dijo que contempla registrarse en junio y aclaró que el senador Adán Augusto López Hernández, es coordinador de la IV Circunscripción, en la cual no está Chihuahua.

Aseguró que este proceso ya se empieza a definir con claridad y se estudia la posibilidad de buscar el registro en el estado de Chihuahua, ya que por el momento se están fijando las reglas concretas.

En rueda de prensa, fue cuestionado si solicitará licencia para dejar su cargo, pero dijo que esto será de acuerdo a cómo se presente la convocatoria, ya que este tema no se abordó ayer sábado en la Ciudad de México durante la asamblea de Morena.

Agregó que será respetuoso con todo lo que marca la ley, por ello también solicitó a un medio de comunicación que le hizo una entrevista y la anunció, a que quite su publicidad porque lo primordial es acatar las reglas.

Sobre la noticia del Senador López Hernández, dijo que él estará en la IV Circunscripción, pero se desconoce por qué o de dónde salió esa noticia de que coordinará en la zona norte y por qué fue publicada en un medio local.