Lamento declaraciones de Maru, desafortunadas y faltan a la verdad: Jáuregui

A través de un comunicado de prensa, el exfiscal César Jáuregui lamentó las declaraciones que en días pasados realizó la gobernadora María Eugenia Campos Galván:

Hace apenas unos meses, por este mismo asunto, quisieron linchar políticamente a la gobernadora Maru Campos. Todo Acción Nacional se volcó a defenderla: nuestra dirigencia nacional, expresidentes del partido y expresidentes de la República. Yo también lo hice. Marché, me manifesté públicamente y hasta mi foto de perfil personal en redes sociales es una imagen de la campaña #YoConMaru, porque la apoyé hasta el último momento. Nunca hablé mal de ella en público. Siempre la defendí. Por eso lamento que hoy, la gobernadora de mi estado haya hecho declaraciones que considero desafortunadas y que faltan gravemente a la verdad. No voy a responder con agravios. Sin embargo, humildemente quiero que se respondan un par de preguntas, lo que está pasando conmigo ¿es justicia o abuso de poder?

Fue el pasado viernes cuando la gobernadora sostuvo una serie de entrevistas en medios de comunicación nacionales en las que hizo comentarios como el hecho de que en repetidas ocasiones le comentó a César Jáuregui sobre las implicaciones políticas y legales derivadas del operativo en El Pinal, Morelos, mismos que fueron desestimados por el entonces fiscal.

Además, en una entrevista previa concedida a Latinus, Maru Campos señaló que César Jáuregui actuó por la vía libre como fiscal general del Estado, sin notificarla de diversos hechos que ocurrían en la Fiscalía General y que tal actitud no se podía perdonar.

César Jáuregui se encuentra vinculado a proceso en el fuero local por el presunto delito de ejercicio ilegal del servicio público, así como por el fuero federal por presunta traición a la patria y bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el penal del Altiplano, en Almoloya, Estado de México.