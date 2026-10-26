Anuncia UACH la apertura del Doctorado en Ciencias en Formación e Innovación en Salud para el Bienestar Social

El programa de posgrado busca formar investigadoras e investigadores capacitados en el uso de inteligencia artificial, analítica de datos y tecnologías emergentes aplicadas al sector salud.

El periodo de prerregistro da inicio este 22 de octubre.

La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), a través de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas, anunció la apertura de la convocatoria para el Doctorado en Ciencias en Formación e Innovación en Salud para el Bienestar Social, un programa educativo de posgrado orientado a la investigación con un enfoque humanista, innovador, inter y transdisciplinario.

Este programa doctoral responde a los desafíos actuales de la salud pública, integrando el uso de herramientas metodológicas avanzadas como la inteligencia artificial, la analítica de datos y los modelos predictivos para generar conocimiento científico e innovación tecnológica sustentable que impacte de manera directa en la calidad de vida y el bienestar de la sociedad.

Líneas de investigación e incidencia social.

El plan de estudios está estructurado en tres líneas principales de generación y aplicación del conocimiento:

Innovación en la formación de profesionales de la salud. Innovación en salud para el bienestar a través de tecnologías emergentes. Salud pública y sus determinantes sociales para el bienestar social.

Estructura y modalidad.

El doctorado se desarrollará en una modalidad escolarizada presencial, respaldada por el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TICCADD), con una duración de seis semestres (tres años a tiempo completo). Consta de un mapa curricular de 167 créditos distribuidos en 15 materias obligatorias y 4 optativas, requiriendo para su titulación la presentación de tesis y la publicación de al menos dos artículos científicos en revistas indexadas.

Calendario del proceso de admisión.

Los aspirantes interesados deberán tomar en cuenta las siguientes fechas clave dentro del proceso de selección:

22 de octubre: Inicio de prerregistro en línea y recepción de documentos.

26 de octubre: Solicitud formal de expediente de admisión.

3 de noviembre: Asignación de asesor para la elaboración del proyecto de investigación.

30 de noviembre: Entrevista con el Comité de Selección (integrado por profesores del Núcleo Académico Básico).

15 de diciembre: Entrega y publicación de resultados.

11 de enero: Proceso de inscripción e inicio formal de actividades académicas.

Requisitos e informes.

Para ingresar, los aspirantes deben contar con título de maestría en áreas afines a la salud, ingeniería o educación; promedio mínimo de 8.0; desempeño sobresaliente en el examen EXANI III; carta de intención; dos cartas de recomendación; propuesta de proyecto ejecutivo y acreditación del idioma inglés.

El prerregistro se realiza en línea a través del enlace: https://bit.ly/47ttKgY.

Para mayor información respecto a las bases completas de la convocatoria, se puede consultar el portal oficial de la facultad en www.fm.uach.mx o acudir a la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas, ubicada en el Campus Universitario II.