SCJN rechaza amparo de Elba Esther Gordillo: Deberá pagar 19.2 millones de pesos al SAT

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el amparo con el que Elba Esther Gordillo Morales pretendía impugnar el pago de 19.2 millones de pesos por Impuesto sobre la Renta (ISR), correspondiente a 2008 y 2009, al Servicio de Administración Tributaria (SAT), al concluir que no existen temas de constitucionalidad que ameriten su revisión.

En la sesión de este martes 19 de febrero, el pleno encabezado por el ministro Hugo Aguilar Ortiz resolvió no analizar el fondo del asunto. En este sentido, la Corte consideró que la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no acreditó con documentación que los gastos observados correspondieran al ejercicio de su cargo sindical.

El crédito fiscal fue impugnado primero ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y posteriormente, mediante un juicio de amparo, llegó a la SCJN.

Tanto el tribunal administrativo como la Corte coincidieron en que la autoridad fiscal puede considerar como ingresos los depósitos en cuentas bancarias, así como los pagos efectuados a tarjetas de crédito y servicios a nombre de la exlideresa.

Durante la misma sesión, la ministra Lenia Batres Guadarrama informó sobre la ratificación del desistimiento de Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V., del amparo con el que buscaba evitar el pago de un crédito fiscal por 645.7 millones de pesos. Con ello quedó firme la sentencia que obliga a la empresa, perteneciente a Grupo Salinas, a cubrir el adeudo.

Resulta importante mencionar que, previo a la elección Judicial, en junio de 2025 un recurso de revisión presentado por Gordillo Morales fue admitido en la SCJN, luego de haber sido rechazado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México.