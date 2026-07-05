Afición mexicana llevó serenata a Inglaterra para que no durmieran

La afición mexicana cumplió con lo que prometió hace unos días. Tras filtrarse una vez más la ubicación del equipo rival, en este caso Inglaterra, decenas de fans fueron a su hotel para llevarles serenata, con el fin de que no pudieran dormir.

Recordemos que este domingo 5 de julio México se enfrentará a los Tres Leones por el pase a Cuartos de Final del Mundial 2026, y así como lo hicieron ante Ecuador, la gente quiere hacer su partido, tanto en las gradas como con serenatas.

Mexicanos sí llevaron serenata a Inglaterra

A través de redes sociales se difundieron muchos videos de la gente de México que acudió al hotel de Inglaterra, donde llevaron de todo para no dejarlos dormir, aunque su efecto no fue tan brusco como pasó con Ecuador.

Mi putisimo pais JAJAJAJAJAJApic.twitter.com/mzJ0KTT4nH — Nicø 🐐🇲🇨✖ (@ElRojiblanco12V) July 5, 2026

Desde horas antes la policía había colocado un perímetro de seguridad para que los aficionados no pudieran acercarse tanto al hotel, con lo que Inglaterra trató que el efecto fuera menor.

Incluso hay un reportero inglés de la BBC que sale del hotel, se acera y le pregunta a la policía si no va a arrestar a los mexicanos, pero como no pasan el cerco de seguridad, no hay nada que hacer.

'They can't arrest them' Ben Leo confronts Mexico fans causing disturbances with fireworks and band music outside the England team's hotel. pic.twitter.com/mA536SbAi6 — GB News (@GBNEWS) July 5, 2026

Entre tambora, música, gritos, cuetes y otros elementos, fue como la afición mexicana se reunió con el fin de molestar a los ingleses, esperando darle otro impulso a la Selección para poder conseguir la hazaña y ganar este día en el Estadio CDMX.

Llegó la serenata afuera del hotel de Inglaterra, el JW Marriott Santa Fe, Ciudad de México 🔊 Esto es lo más que pudieron acercarse los fans, el hotel está detrás de los edificios, dado que toda la parte del frente del hotel está blindado por la policía y no hay acceso. pic.twitter.com/IzrXKFz4Fc — Taca taca (@barcaplenus) July 5, 2026

¿A qué hora es el México vs Inglaterra?

La tarde de este domingo 5 de julio va a rodar el balón en la cancha del Estadio CDMX, ya que en punto de las 18:00 hrs inicia el duelo de Octavos de Final.

Con información de FoxSports