Karlie Kloss en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: el reencuentro que los ‘swifties’ llevaban años esperando

Para los “swifties”, la lista de invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce tenía un nombre imposible de pasar por alto, el de Karlie Kloss. La modelo asistió acompañada de su esposo, Joshua Kushner, y su presencia se convirtió en uno de los momentos más comentables de la celebración, después de años de rumores sobre el distanciamiento de estas dos “besties”.

La invitación a la llamada boda del año puede verse como la señal más evidente de que la relación entre la cantante y la modelo está por escribir un nuevo capítulo.

Taylor Swift y Karlie Kloss: la amistad que marcó una época

Hubo un tiempo en que no podíamos mencionar el nombre de Taylor Swift sin pensar también en el de Karlie Kloss. Su amistad nació en 2013, cuando la cantante comentó en una entrevista que le gustaría conocer a la modelo.

Poco después coincidieron en el desfile de Victoria’s Secret y la química fue inmediata. En cuestión de meses pasaron de intercambiar mensajes en redes sociales a convertirse en amigas inseparables.

La relación alcanzó su punto más alto durante la era 1989. Karlie Kloss fue una de las integrantes más visibles del famoso “squad” de Taylor Swift, un grupo de famosas amigas que también incluía a Selena Gomez, Gigi Hadid, Cara Delevingne, Lily Aldridge, Martha Hunt, Hailee Steinfeld, Zendaya y Blake Lively.

Todas eran invitadas habituales en las fiestas del 4 de julio organizadas por la cantante en Rhode Island. Además se dejaban ver en grupo en premiaciones, se iban juntas de vacaciones.

Y cómo olvidar que Taylor y Karlie protagonizaron una de las portadas más recordadas de Vogue en 2015, resultado de un viaje por la costa de Big Sur que los seguidores de ambas siguen considerando un momento icónico de esa etapa.

Karlie también apareció en el video de “Bad Blood”, el proyecto con el que Taylor reunió a buena parte de ese círculo de amigas y que terminó por convertir al “squad” en un fenómeno de la cultura pop. Para millones de seguidores, aquella etapa representó una de las épocas más exitosas y mediáticas de la carrera de la cantante.

Karlie Kloss: del ‘squad’ al silencio… y de vuelta al universo de Taylor Swift

Las primeras señales de un posible distanciamiento entre Taylor Swift y Karlie Kloss comenzaron a aparecer entre 2017 y 2018.

Las fotografías juntas desaparecieron, dejaron de mencionarse públicamente como la dupla que durante mucho tiempo ocupó encabezados y los seguidores empezaron a notar que Karlie ya no formaba parte del entorno de Taylor.

Las teorías crecieron en 2019, cuando Scooter Braun adquirió Big Machine Label Group, compañía propietaria de las grabaciones originales de los primeros seis álbumes de Taylor Swift.

La cercanía de la modelo con el también exmánager de Justin Bieber —quien además fue su representante— alimentó durante años toda clase de especulaciones en redes sociales. Sin embargo, ninguna de las dos confirmó que ese episodio hubiera significado una “traición” y provocado su ruptura.

A pesar del silencio, tampoco hubo declaraciones públicas que hablaran de una pelea. Karlie evitó alimentar los rumores y, cuando fue cuestionada en distintas ocasiones, respondió que Taylor seguía siendo una persona importante en su vida.

En 2023, sin embargo, Karlie Kloss sorprendió al asistir a un concierto de The Eras Tour en Los Ángeles.

Aunque ocupó un lugar entre el público general y no en la zona VIP donde se encontraban los invitados más cercanos de la cantante, su presencia volvió a desatar las teorías sobre un posible acercamiento que, ahora, con su invitación a la boda del año parece estar concretándose.

¿Se acabó la ‘Bad Blood’ entre Taylor y Karlie?

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce terminó por ofrecer la imagen que muchos seguidores esperaban desde hacía años.

De acuerdo con People, Karlie Kloss recibió una invitación para la ceremonia realizada en el Madison Square Garden de Nueva York y asistió junto con su esposo, Joshua Kushner.

Distintos reportes señalan que Taylor y Karlie habrían retomado su relación desde hace algún tiempo atrás y que la presencia de la modelo de 33 años fue uno de los detalles que más comentarios generó entre los asistentes al enlace.

Como suele ocurrir con Taylor Swift, las acciones tuvieron un mayor peso que cualquier declaración oficial (que, al igual que las fotos de la boda, aún no ha llegado).

Ni ella ni Karlie han explicado públicamente qué ocurrió entre ambas o cuándo dejaron atrás las diferencias que durante años alimentaron titulares y teorías de los fans. Pero ahora, y en especial para los “swifties”, un fandom acostumbrado a analizar cada detalle en la vida de su ídolo, la invitación al día más importante de Taylor Swift parece abrir la puerta a un nuevo capítulo en una de las amistades más icónicas de la industria del entretenimiento en los últimos años.

Con información de Quién