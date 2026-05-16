¡Susto en el IMSS! Falla en elevador dejó personas atoradas; moviliza a Bomberos en Chihuahua

Una movilización de elementos del Departamento de Bomberos se registró en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, luego de que se reportara una falla en uno de los elevadores con una persona atrapada en el interior.

Los cuerpos de emergencia acudieron para auxiliar en la situación y revisar las condiciones de seguridad del inmueble, con el fin de descartar riesgos para pacientes, visitantes y trabajadores.

De acuerdo con personal del propio IMSS, actualmente dos elevadores tienen alrededor de dos semanas fuera de funcionamiento, situación que ha complicado la movilidad dentro del hospital.

El incidente volvió a generar inquietud entre derechohabientes, quienes desde hace tiempo han señalado fallas y deficiencias en la infraestructura de la unidad médica.