Santander promueve a México como país para invertir a largo plazo

Madrid. El Banco Santander considera que México es un país atractivo para “invertir en proyecto a largo plazo”, entre otros motivos porque cuenta con estabilidad económica, política y social, incluso a pesar de las “turbulencias” provocadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no han impedido que la inversión extranjera hacia nuestro país se mantenga con un crecimiento estable y constante.

En un foro promovido por el Banco Santander en Madrid, en la Casa de América, el director general de la entidad financiera en México, Felipe García, destacó el enorme valor de nuestro país en materia de turismo, una vez que en estos días se celebra la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que tiene como país socio a México, con lo que hay una nutrida representación de las 32 entidades federativas y del gobierno central, encabezado por la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez.

En su intervención, el máximo ejecutivo del Santander en México señaló que “el turismo es un motor económico y social fundamental, en particular en el contexto de la relación tan especial y estratégica entre México y España. España es un socio clave para México y México es hoy uno de los destinos más atractivos para la inversión española, particularmente en sectores como infraestructura turística, transporte, energía y servicios”. Además destacó el Grupo Santander, que tiene presencia en siete de los 10 principales destinos turísticos del mundo y opera en los cinco principales mercados por ingresos turísticos, seguirá “promoviendo activamente a México en los países en los que operamos como un destino atractivo para la inversión del turismo y el desarrollo de proyectos de la largo plazo”.

En entrevista con La Jornada, el jefe de Distribución y Regionalización del Banco Santander en México, Antonio Basagoiti, confirmó que uno de los motivos de la apuesta por México como país foco de la inversión a largo plazo es su estabilidad económica, política y social: “Consideramos que es así, pero en vez de una opinión vamos a los datos objetivos. La inversión extranjera directa en México crece año tras año. La inversión española, especialmente ha tenido un 2025 muy notable en el que ha habido Estados en que ha sido el primer inversionista de nuevas inversiones. Entonces, México es un país para confiar, sí, pero no porque lo diga un banco, sino porque lo dicen las empresas están llegando a México a invertir y a dar puestos de trabajo”.

Además, Basagoiti destacó que pese a las “turbulencias” procedentes de EU, “la inversora extranjera directa en México está creciendo en un entorno muy complicado, en el que muy pocos países en el mundo está creciendo la inversión. Si miramos México desde fuera, no se está mirando a quién es el presidente hoy de Estados Unidos, ni está mirando una ley concreta que se está tramitando. Si miramos a México, estamos mirando a una población de 130 millones de personas, situada geográficamente en un lugar clave, una población joven y con muchísimo potencial”. Por último, el ejecutivo bancario advirtió que “México tiene por delante unos muy buenos años. En este mundo convulso estoy convencido que puede salir mejor que muchos otros por su relación con la cadena producción norteamericana y por el potencial que tiene”.

Ignacio Juliá, consejero delegado el Grupo Santander, advirtió por su parte que “el turismo ha sido probablemente el gran constructor de confianza entre México y España. Esta dimensión humana del turismo, cuando se construye bien con profesionalidad, su condición de largo plazo, se convierten también en confianza económica. Y la confianza acaba traduciéndose en decisiones empresariales concretas. Hoy, cerca de mil 800 empresas españolas tienen finales en México y alrededor de 250 empresas mexicanas que están establecidas en España. No hablamos, por tanto, una relación cultual, sino de un vínculo económico, sólido y creciente”.

El director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), Sebastián Ramírez, explicó que uno de los pilares en su promoción de México como destino turístico es precisamente las políticas contra la inseguridad, al destacar que “el mayor desafío de México es la seguridad. Y desde que la doctora Claudia Sheinbaum asumió a la Presidencia en octubre de 2024 a enero de 2024 de 2025 hemos tenido una reducción de 40 por ciento en los homicidios”.

Al encuentro organizado por el banco acudieron numerosos representantes públicos de nuestro país, entre ellos los gobernadores de Quintana Roo, Querétaro y Jalisco, Mara Lezama, Pablo Lemus y Mauricio Kuri, respectivamente.