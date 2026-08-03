Localizan sin vida a adulto mayor en domicilio de la colonia CTM

Un adulto mayor de aproximadamente 80 años de edad fue localizado sin vida al interior de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Niza y Suiza, en la colonia CTM, en la ciudad de Chihuahua. El hallazgo fue realizado por uno de sus hijos, quien de inmediato solicitó apoyo al número de emergencias 911.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar junto con paramédicos, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Los agentes procedieron a acordonar la vivienda y resguardar la escena para permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado y peritos en criminalística realizaron el procesamiento del lugar, mientras que el Servicio Médico Forense (Semefo) efectuó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a las instalaciones del C7, donde se practicará la necropsia de ley como parte de la investigación.