El príncipe William protagonizó un divertido momento junto a Kate Middleton y sus hijos, cuando el príncipe George dejó claro que sus padres ya le dan “demasiada vergüenza”.

Ni siquiera los futuros reyes se salvan de pasar vergüenza frente a sus hijos. El príncipe William protagonizó uno de los momentos más comentados de la visita que realizó junto a Kate Middleton y sus tres hijos a los Juegos de la Commonwealth, al reconocer públicamente que él y la princesa de Gales ya entraron en esa etapa de la paternidad en la que todo parece avergonzar a los adolescentes.

El príncipe William admite que avergüenza a sus hijos y la reacción de George se vuelve viral

La escena ocurrió durante un encuentro con atletas del equipo de Gales en Glasgow, Escocia, donde la familia conversó sobre deporte, gimnasia y ciclismo en un ambiente relajado que permitió ver el lado más espontáneo de los Windsor.

Antes de reunirse con los deportistas, William y Kate conversaron con los ciclistas olímpicos Chris Hoy y Laura Kenny, quienes les propusieron probar una bicicleta tándem en el velódromo.

Príncioe William y príncipe George (Getty Images)

Entre bromas, la atleta paralímpica Olivia Breen comentó que la pareja incluso podría estrenar el uniforme oficial del equipo galés durante el recorrido. William, fiel a su sentido del humor, respondió entre risas:

“¡Ya sabes lo que me pasa con la licra!”

El momento más divertido llegó cuando el presentador Gethin Jones preguntó a los hijos de los príncipes si les gustaría ver a sus padres montando juntos en una bicicleta tándem.

Sin pensarlo dos veces, el príncipe George respondió con un rotundo: “¡No!”

La reacción provocó las carcajadas de Kate Middleton, mientras William aceptó la derrota con una frase con la que muchos padres se sintieron identificados: “Ya te avergonzamos bastante”.

Los príncipes Louis y Charlotte también protagonizaron un momento familiar

La visita también dejó ver la dinámica entre los hermanos. Durante una charla con las gimnastas Abigail y Emily Roper, Kate comentó que el príncipe Louis está aprendiendo a hacer el pino.

“Louis, estás perfeccionando tu parada de manos en este momento”, le dijo la princesa de Gales.

Con total sinceridad, el pequeño respondió: “Un poco. Pero Charlotte dice que no sirvo para nada”.

Príncipe William, princesa Charlotte y príncipe George (Getty Images)

Las atletas preguntaron entonces si la princesa Charlotte era capaz de hacerlo, y ella respondió afirmativamente. Cuando llegó el turno de George, el heredero al trono no dudó en reírse de sí mismo:

“Soy un desastre en cualquier cosa que implique flexibilidad”.

Kate aprovechó para revelar otra de las aficiones de su hija al explicar que disfruta especialmente la gimnasia artística, mientras William añadió que también le apasiona el ballet.