Salud Universal que anunció Sheinbaum solo en estados adheridos al IMSS-Bienestar, parece réplica de MediChihuahua

El secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza aclaró que el programa de salud universal que anunció la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo se aplicará únicamente en los Estados adheridos al esquema del IMSS Bienestar.

“Están trabajando con los Estados adheridos al IMSS Bienestar, entonces, quedamos fuera los que no estamos adheridos. Sin embargo, en el caso de Chihuahua, pues el sistema que ellos están planteando es un sistema similar al que nosotros ya tenemos implementado desde hace algún tiempo, que es básicamente que las personas puedan atenderse en cualquier sistema de salud”.

Asimismo, dijo que aunque Chihuahua no está adherido a dicho esquema, el programa que anunció la presidenta es similar a MediChihuahua, que desde su lanzamiento, se manejó con la credencialización de los usuarios y la digitalización del expediente médico, brindando servicio gratuito a quienes no cuentan con IMSS o ISSSTE.

Cabe señalar que ayer martes, el secretario sostuvo una reunión con la gobernadora Maru Campos para dar seguimiento a proyectos de infraestructura y abasto de medicamentos, así como al fortalecimiento del personal de salud y el registro de usuarios en MediChihuahua.