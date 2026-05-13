Sale Arturo Zuany de la FGE tras nuevos datos en investigación

Ayer martes Guillermo Arturo Zuany Portillo dejó la titularidad de la Fiscalía Operaciones Estratégicas luego de la nueva información que se dio a conocer por la Unidad Especial para la investigación de los hechos ocurridos en El Pinal.

El informe que brindó Wendy Chávez corrobora que 4 personas extranjeras partieron desde Chihuahua con el convoy que se dirigía a El Pinal, Morelos para el desmantelamiento de un narco laboratorio de grandes dimensiones.

Asimismo, Wendy Chávez informó que dichos agentes fueron vistos en previamente y de manera informal en las inmediaciones de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, situación que no fue informada a superiores de la Fiscalía General del Estado ni a la gobernadora Maru Campos.

Asimismo, Arturo Zuany fue llamado a comparecer por la Fiscalía General de la República (FGR) junto a otros 40 elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) como parte de las dos carpetas de investigación que se iniciaron en el fuero federal.

Cabe señalar que, según los datos expuestos por Wendy Chávez, el Consulado de Estados Unidos no ha dado respuesta formal a la información requerida sobre los 4 estadounidenses.