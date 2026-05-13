Revisan la “Peni Vieja”, retiran excedente de ropa y cobijas

Como parte de las acciones permanentes para fortalecer la seguridad y gobernabilidad al interior de los centros penitenciarios del estado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, encabezada por Gilberto Loya Chávez, realizó una revisión extraordinaria en el Centro de Reinserción Social Estatal No. 2 de la ciudad de Chihuahua.

El operativo se desarrolló durante la mañana del 13 de mayo con la participación coordinada del Sistema Penitenciario Estatal, elementos de DEFENSA y Guardia Nacional, con el objetivo de detectar y retirar objetos no permitidos, además de mantener condiciones de estabilidad, control y seguridad dentro del penal.

En total participaron 122 elementos de distintas corporaciones, quienes realizaron revisiones en módulos, áreas de ingresos, talleres y almacenes, inspeccionando a 757 personas privadas de la libertad y 376 estancias.

Como resultado del operativo no se registraron decomisos relevantes; únicamente fueron retirados excedentes de ropa, cobijas y diversos objetos considerados basura, mismos que fueron destruidos conforme a los protocolos correspondientes.

La SSPE destacó que este tipo de acciones forman parte de la estrategia permanente para garantizar el orden, la seguridad y la adecuada operación de los centros penitenciarios en Chihuahua.