Sacan a la supuesta ‘nueva novia’ de David Harbour de una fiesta relacionada con su ex esposa, Lily Allen

Morgan Cozzi, quien es relacionada con el actor David Harbour, ex de Lily Allen, detalló el incidente que protagonizó en una fiesta de una persona cercana a la cantante, de donde fue sacada.

Una nueva polémica surge tras la separación de Lily Allen y David Harbour, cuando la supuesta nueva novia del actor fue expulsada de una fiesta organizada por una persona cercana a la cantante.

El incidente tuvo lugar durante una fiesta de cumpleaños organizada por el productor musical Blue May, amigo cercano de Allen y colaborador en sus proyectos más recientes.

Aunque la cantante no asistió al evento, ya que se encontraba en Londres, varios integrantes de su círculo íntimo estuvieron presentes en la celebración, llevada a cabo en Los Ángeles.

Durante la reunión, una de las invitadas fue identificada por algunos asistentes como la mujer que anteriormente había sido relacionada sentimentalmente con Harbour, ex esposo de Allen, con quien puso fin a su matrimonio tras una serie de polémicas y rumores de infidelidad.

La situación generó tensión entre algunos de los presentes y, según informes, se le solicitó finalmente que abandonara la fiesta.

Morgan Cozzi, la supuesta nueva novia de David Harbour, habla de cómo la sacaron de una fiesta relacionada con Lily Allen

Morgan Cozzi, la mujer en cuestión, decidió romper el silencio y aclarar lo sucedido. Cozzi, una ex modelo de 27 años, ofreció su perspectiva en una entrevista con el medio estadounidense Page Six, donde abordó las especulaciones sobre su supuesta relación con el actor David Harbour.

(Instagram – Morgan Cozzi)

En la entrevista, Cozzi señaló que considera injustas muchas de las suposiciones que se han hecho sobre su vínculo con Harbour.

Según explicó, su interacción con el actor habría sido mínima y se limitó a un solo encuentro casual. “Solo hablamos una vez en un parque. Fue una conversación corta y no pasó nada entre nosotros”, afirmó, negando que haya existido una relación romántica o contacto posterior.

(Instagram – Morgan Cozzi )

Asimismo, Cozzi criticó la forma en que se han construido las versiones en torno a su participación en la historia.

Durante sus declaraciones al medio, subrayó que con frecuencia se atribuyen intenciones negativas a las mujeres que aparecen vinculadas a figuras públicas. “La gente tiende a asumir lo peor de las mujeres en este tipo de situaciones”, comentó.

¿Quién es Morgan Cozzi?

Morgan Cozzi es una ex modelo estadounidense de 27 años que recientemente se volvió objeto de atención mediática tras ser vinculada con el actor David Harbour.

Su nombre comenzó a circular en medios de entretenimiento después de que fuera fotografiada caminando junto al actor en Nueva York, lo que generó especulaciones sobre una posible relación entre ambos en medio de la separación de Harbour y la cantante Lily Allen.

(Instagram- Morgan Cozzi )

Aunque las imágenes alimentaron rumores en redes sociales y en la prensa de espectáculos, Cozzi ha insistido públicamente en que dichas interpretaciones exageran lo ocurrido.

Según su versión, el encuentro con Harbour fue breve y casual: ambos habrían conversado una sola vez durante un paseo en un parque, sin que existiera posteriormente contacto frecuente o una relación sentimental.

Antes de esta exposición mediática, Cozzi no formaba parte del circuito habitual de celebridades. Su trayectoria ha estado principalmente vinculada al modelaje, aunque mantenía un perfil relativamente discreto fuera de ese ámbito.

Por esto, su aparición en los titulares se produjo más como resultado del interés mediático en la vida personal de Harbour y en su ruptura con Allen que por su propia actividad pública.

La ruptura entre Lily Allen y David Harbour

La relación entre Lily Allen y David Harbour comenzó en 2019 y culminó en matrimonio en 2020 con una ceremonia en Las Vegas.

Durante varios años, la pareja mantuvo una relación relativamente discreta, aunque ambos compartían ocasionalmente detalles de su vida juntos en entrevistas y redes sociales.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA – NOVEMBER 29: (L-R) Lily Allen and David Harbour attend the premiere of Universal Pictures’ “Violent Night” at TCL Chinese Theatre on November 29, 2022 in Hollywood, California. (Photo by Emma McIntyre/Getty Images) (Emma McIntyre/Getty Images)

En 2025, la relación llegó a su fin cuando Allen solicitó el divorcio, rodeado de rumores sobre supuestas infidelidades del actor.

Desde entonces, la separación ha sido objeto de numerosos titulares, especialmente porque algunos de los nuevos proyectos musicales de Allen abordan de manera sutil el proceso emocional tras la ruptura.

Su más reciente aparición, luciendo un vestido supuestamente confeccionado con los nombres de todas las infidelidades de Harbour, generó opiniones divididas entre los fans. Mientras algunos elogiaron su creatividad, otros lo criticaron por no dar la vuelta a la página y seguir adelante con su vida.