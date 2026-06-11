Ryan Reynolds reveló que, cuando tenía 18 años, decidió no manejar después de haber bebido una cerveza, pero minutos después fue atropellado por un conductor borracho.

Antes de convertirse en una de las estrellas más reconocidas de Hollywood, Ryan Reynolds vivió una experiencia que pudo haber cambiado por completo el rumbo de su vida. El actor canadiense recordó el grave accidente que sufrió cuando tenía apenas 18 años, luego de ser atropellado por un conductor ebrio en Vancouver, su ciudad natal.

Ryan Reynolds cuenta la tragedia que casi le cuesta la vida a los 18 años

Durante una plática con su amigo y socio Rob Mac para GQ, Ryan Reynolds contó que todo ocurrió después de tomar una decisión que, hasta hoy, considera la correcta.

Ryan Reynolds (Getty Images)

“Cuando tenía 18 años, salí de un bar y me había tomado una cerveza”, recordó. Aunque su casa estaba a solo unas cuadras de distancia, optó por no manejar: “Pensé: ‘¿Sabes qué? No voy a conducir a ningún lado. Aunque esté a cuatro cuadras de casa, de ninguna manera’”, explicó.

Sin embargo, lo que parecía ser una elección responsable dio paso a una situación inesperada: “En cambio, me di la vuelta, empecé a cruzar la calle y fui atropellado por un conductor ebrio”, contó.

Ryan Reynolds (Getty Images)

Reynolds estuvo internado durante un mes mientras se recuperaba de múltiples lesiones. Su amigo no pudo ocultar su sorpresa al escuchar los detalles del accidente: “Me rompí todos los huesos del lado izquierdo”, aseguró el actor. “Me golpeó tan fuerte que su coche quedó inservible”.

El actor reconoció que la recuperación fue larga y que, con el paso del tiempo, entendió que nunca volvería a sentirse exactamente igual.

Ryan Reynolds: de las secuelas del accidente a las escenas de acción

A pesar de las consecuencias físicas del accidente, Ryan Reynolds continuó desarrollando una carrera marcada por personajes que exigen gran preparación física, incluyendo su trabajo como el irreverente antihéroe de Deadpool.

Ryan Reynolds (Getty Images)

El intérprete ha defendido en varias ocasiones la importancia de involucrarse en tantas escenas de acción como sea posible: “Realmente me gusta la fisicalidad en las películas”, declaró a Variety en 2022. “Creo que es importante hacer tanto de eso por ti mismo como sea posible. Pero me hago a un lado cuando hay algo que es demasiado peligroso y hay un profesional entrenado listo para hacerlo”.

Sin embargo, reconoció que el paso del tiempo lo ha obligado a replantear ciertos riesgos: “No puedes tomar Advil como si fuera cereal”, bromeó. “Las cosas empiezan a doler. Después de cumplir 35 años, ser lanzado contra el cemento ya no es tan divertido. He sido ascendido al infierno”.

Ryan Reynolds (Getty Images)

Pese al trágico episodio que vivió durante su juventud, Reynolds continúa sumando proyectos. Uno de los más recientes lo reúne nuevamente con Hugh Jackman, aunque esta vez lejos del universo de los superhéroes. Ambos desarrollan una nueva docuserie para Disney+ centrada en el equipo australiano de vela BONDS Flying Roos SailGP, franquicia que adquirieron juntos el año pasado.

La producción seguirá una temporada completa del campeonato mundial SailGP, donde catamaranes de 50 pies alcanzan velocidades cercanas a los 100 kilómetros por hora. En un comunicado difundido por Disney+, los actores adelantaron el tono del proyecto: “Esta es nuestra primera colaboración desde Deadpool & Wolverine y una vez más anticipamos acción, comedia, corazón, pero con mucha más agua. Y, con suerte, piratas. Esperamos que haya piratas en SailGP”.