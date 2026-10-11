Rusia y Ucrania acuerdan alto al fuego energético

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Rusia y Ucrania acordaron suspender los ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas, que en las últimas semanas han ido escalando y han afectado a los precios de los combustibles a nivel global.

Con efecto inmediato, se establece un alto al fuego en materia energética en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes han dado su consentimiento. ¡No lo infrinjan!”, escribió Trump en un breve mensaje en su red social Truth Social.

El texto no añade más detalles al respecto y ni Moscú ni Kiev se han pronunciado sobre este comunicado. La Casa Blanca tampoco ha detallado si Trump ha hablado por teléfono con sus homólogos ruso y ucraniano, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, respectivamente, antes de realizar el anuncio.

En todo caso, la comunicación llega un día después de que el presidente estadounidense arremetiera contra Zelenski por autorizar los repetidos ataques ucranianos de las últimas semanas sobre refinerías rusas y asegurara que “ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente”.

Los bombarderos de Kiev contra estas instalaciones han contribuido a una mayor escalada de los precios del diésel, ya de por sí afectados por el choque de oferta provocado por la guerra de Irán, debido al peso que Rusia tiene en las exportaciones globales de este combustible.

El encarecimiento de los hidrocarburos es uno de los temas que más preocupan actualmente en la Casa Blanca ante la impopularidad de Trump y el Partido Republicano a menos de un mes de que se celebren unas elecciones legislativas en las que la formación conservadora se arriesga a perder su exigua mayoría en las dos Cámaras del Congreso.

Es por ello que el viernes el presidente estadounidense anunció que Washington autorizará las operaciones rusas con diésel -sancionadas desde el inicio de la invasión de Ucrania en 2022- hasta abril para controlar la subida global de precios, una decisión criticada por el propio Zelenski.

“Le dijimos ‘puedes hacer lo que quieras con Rusia, pero no ataques las refinerías’”, aseguró el sábado Trump sobre Zelenski, al que acusó de estar creando “un problema mundial” que afecta a agricultores y ganaderos estadounidenses, y también de no haber aceptado un acuerdo con Moscú en repetidas ocasiones para poner fin a la guerra.