Rosalía desata debate por sus declaraciones sobre Picasso: “¿Quién soy yo para juzgar?”

Las palabras de Rosalía sobre Picasso en un podcast con Mariana Enríquez reavivan el debate cultural más incómodo: si es posible separar la obra del artista.

Una conversación aparentemente tranquila sobre arte terminó encendiendo las redes. Durante un podcast con la escritora argentina Mariana Enríquez, la cantante española Rosalía habló sobre su admiración por Pablo Picasso y defendió la posibilidad de separar la obra de un artista de su vida personal.

Sus palabras se viralizaron rápidamente y reabrieron un viejo debate cultural: hasta qué punto es posible admirar una obra cuando la figura detrás de ella es profundamente polémica.

Rosalia sobre Picasso, el comentario que incendió

Durante la conversación, Rosalía dijo que Picasso es uno de sus pintores favoritos. Para la cantante, el pintor representa una libertad artística que sigue siendo inspiradora más de un siglo después.

Sin embargo, fue lo que dijo después lo que encendió la conversación pública. Al abordar la controversia que rodea la vida personal del pintor, Rosalía explicó que siempre ha podido separar la obra de quien la crea.

“Nunca me ha molestado diferenciar el artista de la obra, porque quizás ese señor yo lo hubiera conocido y no sé… a lo mejor no me hubiera caído tan bien por las cosas que me han explicado. Pero quién sabe, a lo mejor sí. O no lo sé, y no me importa. Disfruto su obra”.

Rosalía durante su presentación en los Brit Awards. (Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images)

La reflexión continuó cuando la conversación giró hacia la manera en que hoy se juzga a figuras históricas. En ese momento, la cantante planteó una duda que también generó debate:

“Te entiendo. Pero ¿hasta qué punto uno sabe si esa información es cierta o no? Entonces, a no ser que yo hubiera convivido realmente con esa persona y hubiera tenido una experiencia real de esa persona, ¿quién soy yo para juzgar?”

El comentario provocó reacciones encontradas en redes sociales. Mientras algunos defendieron su postura y señalaron que el valor estético de una obra puede existir independientemente de la biografía de su autor, otros criticaron sus palabras por considerar que relativizan las denuncias y testimonios sobre el comportamiento del pintor con varias mujeres de su entorno.

Picasso genio incómodo del siglo XX

La polémica que rodea las declaraciones de Rosalía no puede entenderse sin el contexto de la figura de Pablo Picasso, uno de los artistas más influyentes del siglo XX y cofundador del cubismo.

Aunque es uno de los artistas más influyentes del siglo XX, su figura ha sido revisada críticamente en las últimas décadas. Testimonios de mujeres cercanas al pintor, como la fotógrafa Dora Maar, han descrito relaciones marcadas por dinámicas de poder y manipulación emocional. Esta revisión ha convertido a Picasso en un símbolo del debate contemporáneo sobre cómo mirar la obra de grandes genios del arte sin ignorar las sombras de su vida personal.

En los últimos años, museos y curadores han intentado contextualizar su legado, reconociendo tanto su influencia artística como las sombras de su biografía. El resultado es un debate cada vez más visible sobre cómo mirar la obra de grandes figuras del pasado sin ignorar las contradicciones de su vida personal.

Esta foto de Pablo Picasso fue tomada el 29 de septiembre de 1955, precisamente en la villa La Californie, en Cannes. (George Stroud/Getty Images)

¿Se puede separar la obra del artista?

El debate que provocaron las palabras de Rosalía forma parte de una discusión más amplia que atraviesa el arte y el entretenimiento. Desde la literatura hasta el cine, cada vez más figuras históricas están siendo reevaluadas a la luz de valores sociales actuales.

Para algunos críticos, consumir una obra sin considerar el comportamiento de su autor implica ignorar el contexto moral en el que fue creada. Para otros, en cambio, el arte tiene una autonomía que trasciende a quien lo produjo. No hay consenso. Pero lo que sí parece claro es que la pregunta sigue siendo incómoda: ¿hasta dónde llega la obra y dónde empieza el artista?

Rosalía (OCESA)

Rosalía y su costumbre de abrir debates incómodos

No es la primera vez que Rosalía se encuentra en el centro de una discusión pública. Desde sus primeros años de carrera, la artista ha generado debate sobre identidad cultural, apropiación artística y las etiquetas que se imponen a los músicos dentro de la industria global.

Su relación con el flamenco, sus reflexiones sobre el feminismo o incluso su manera de hablar sobre tecnología y música han provocado conversaciones intensas en redes y medios culturales.

Lejos de esquivar esos temas, la cantante suele abordarlos con la misma mezcla de intuición y provocación que define su obra. Y esta vez, una simple conversación sobre pintura terminó reactivando uno de los debates más persistentes del mundo cultural: cómo convivir con el genio cuando su biografía incomoda.