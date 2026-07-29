Localizan sin vida a Erika Hernández Pacheco, presidenta del DIF de Madera y esposa del alcalde

MADERA, Chih.- Una intensa movilización de corporaciones de seguridad se registró este miércoles en un domicilio ubicado en el cruce de las calles 6ª y Félix, en el municipio de Madera, luego de que fuera localizada sin vida una mujer identificada preliminarmente como Erika Hernández Pacheco, presidenta del Sistema DIF Municipal y esposa del alcalde Arnoldo Jáquez Pérez.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió al interior de la vivienda particular de la funcionaria, lo que provocó la intervención de elementos de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado, quienes acordonaron el área para llevar a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento de evidencias.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un posicionamiento oficial sobre las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento, por lo que la causa de muerte permanece sin confirmar y será la investigación ministerial la que determine lo sucedido.

La noticia ha causado consternación entre la población de Madera y en el ámbito político de la región, donde Erika Hernández Pacheco era conocida por su labor al frente del DIF Municipal. Se espera que en las próximas horas las autoridades proporcionen información oficial sobre el caso y los avances de la investigación.