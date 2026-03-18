Robot mesero se rebela en un restaurante: destroza una mesa y comienza a bailar

En un restaurante chino en California, un robot camarero dejó de servir a los clientes y comenzó a moverse de forma descontrolada, golpeando una mesa llena de platos, tras experimentar un problema de ‘software’.

USA 🇺🇸 : un robot danseur dans un restaurant se détraque et casse la vaisselle pic.twitter.com/XUA6Sc4p4c — LesNews (@LesNews) March 17, 2026

Cuando el personal intentó retirarlo del salón, el dispositivo ‘se resistió’ con bruscos movimientos y ‘pasos de baile’, en una escena que evoca el comportamiento de un humano en estado de ebriedad.