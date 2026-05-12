Coparmex vigilará la implementación de la nueva ley contra extorsión ante niveles históricos de este delito en el país 

• Difunde COPARMEX el “Monitor de Seguridad” en el que destaca que entre enero y marzo de 2026 hubo 2 mil 915 víctimas de extorsión, prácticamente el mismo nivel que en 2025 y entre los más altos en 11 años.

• Da a conocer el Índice de Extorsión (IEC), que mide este delito considerando incidencia, cifra oculta y percepción de inseguridad, y señala que 14 estados superan el promedio nacional de 49.7%.

• Anuncia presidente de la Confederación Juan José Sierra Álvarez que observarán estado por estado la homologación de leyes locales y la aplicación efectiva de la Ley General contra la Extorsión.

La extorsión continúa afectando gravemente a las empresas, las familias y la actividad económica del país. Los niveles se mantienen como los segundos más altos de los últimos 11 años, de acuerdo con los resultados más recientes del Monitor de Seguridad de COPARMEX.

Además, según el INEGI, el 97% de las extorsiones no se denuncian o no derivan en carpetas de investigación, por lo que las cifras oficiales representan apenas el 3% del fenómeno real. La extorsión mantiene así la cifra oculta más alta entre todos los delitos en México.

Frente a este escenario, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) advirtió que la extorsión no puede seguir normalizándose ni minimizándose. Por ello, anunció que mediante sus 71 Centros Empresariales, dará seguimiento puntual al cumplimiento de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, vigilando las adecuaciones legales en los congresos locales, la atención a víctimas y el fortalecimiento de las instituciones responsables de combatir este delito.

Con el objetivo de ofrecer una perspectiva precisa y detallada sobre la coyuntura empresarial en México, COPARMEX presentó en conferencia de prensa los resultados del Monitor de Seguridad correspondiente al periodo enero a marzo de 2026. El análisis se enfocó particularmente en el comportamiento de la extorsión a nivel nacional, estatal y municipal, incorporando por primera vez la desagregación de subtipos del delito bajo la nueva metodología oficial, así como el Índice de Extorsión COPARMEX (IEC).

En su mensaje de apertura, el Presidente Nacional de COPARMEX, Juan José Sierra Álvarez, señaló que: “Queremos compartir los resultados del Monitor de Seguridad COPARMEX correspondientes al primer trimestre de 2026, con un enfoque especial en uno de los delitos que más lastima a las familias, deteriora la confianza y limita el crecimiento económico: la extorsión. Es un delito que tiene de rodillas a miles de empresarios en el país y es el delito que mata a la MiPyME”.

Asimismo, subrayó: “La seguridad es una condición indispensable para el desarrollo económico, para la generación de empleo y para la permanencia de las Empresas. Sin seguridad no hay inversión, sin Estado de Derechos no existe confianza, y sin confianza es imposible construir un entorno de crecimiento sostenido. En COPARMEX seguiremos trabajando para que la seguridad deje de ser un obstáculo para el desarrollo y se convierta en una garantía para quienes generan empleo y apuestan todos los días por México”.

Por su parte, Jorge Peñúñuri Pantoja, Presidente de la Comisión Nacional de Seguridad, presentó el análisis de los datos de extorsión del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Informó que de enero a marzo de 2026 se registraron 2 mil 915 víctimas de extorsión, una variación marginal de apenas 113 personas menos respecto al mismo periodo de 2025, manteniéndose como uno de los niveles más altos de los últimos 11 años. Precisó que, durante el primer trimestre del año, en promedio 32.4 personas fueron víctimas diariamente, superando por segundo año consecutivo el umbral de 30 víctimas por día.

Señaló que en 17 de las 32 entidades federativas aumentó la extorsión en el primer trimestre del año con respecto a 2025 y que nueve estados alcanzaron máximos históricos en los últimos 11 años. Destacó que las entidades con mayor variación anual fueron Chihuahua, Zacatecas, Yucatán y Tabasco. Mientras que 9 entidades llegaron a su máximo histórico, entre ellas: Chihuahua, Ciudad de México, Morelos y Querétaro. Por otro lado, de los 20 municipios con las tasas más altas de extorsión, 13 se concentran en Guanajuato (7) y la Ciudad de México (6).

En su intervención, Mylene Cano, Directora de Análisis y Propuestas, presentó el Índice de Extorsión COPARMEX (IEC), el cual mide el nivel relativo de este delito considerando incidencia oficial, subregistro (cifra oculta) y percepción ciudadana respecto a la inseguridad. Explicó que 14 entidades superaron el promedio nacional del índice, ubicado en 49.7%. Morelos, Tabasco y Zacatecas encabezaron los niveles más altos del país, reflejando condiciones especialmente complejas para la actividad empresarial y la seguridad ciudadana.

Posteriormente, Jorge Peñúñuri Pantoja presentó las propuestas impulsadas por COPARMEX para combatir este delito. Entre ellas destacó la homologación de las legislaciones locales con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, la instalación obligatoria de inhibidores de señal en centros penitenciarios y la creación de unidades especializadas en extorsión dentro de todas las fiscalías estatales. Asimismo, enfatizó la necesidad de fortalecer la atención a víctimas y revisar mecanismos que permitan dar mayor certidumbre y respaldo a las empresas afectadas.

COPARMEX mantiene firme su compromiso con la transparencia, el análisis basado en evidencia y la construcción de propuestas que fortalezcan las condiciones para el desarrollo empresarial.

La seguridad constituye una condición indispensable para el desarrollo económico, la atracción de inversiones y la generación de empleo. Sin Estado de Derechos, certeza jurídica y paz, las empresas enfrentan mayores costos, disminuyen su capacidad de crecimiento y se debilita la competitividad del país.