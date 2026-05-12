Invita SFP a realizar la Declaración Patrimonial 2026

La Secretaría de la Función Pública invita a las y los servidores públicos del Gobierno del Estado, a presentar su Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses de Modificación 2026.

Para que el proceso sea lo más sencillo posible, la dependencia pone a disposición la plataforma declaranet.chihuahua.gob.mx, donde se encuentran los tutoriales en video, instructivos y guías paso a paso diseñados para acompañar durante todo el trámite.

Además, se han habilitado las líneas telefónicas en el 614 429 3300, extensiones 20363, 20303, 20364, 20267, 20311, 20325, 20337 y 20221; o al 656 629 33 00, ext. 55664, en Ciudad Juárez.

También pueden acudir a las oficinas de la SFP en la ciudad de Chihuahua, o a Pueblito Mexicano en Ciudad Juárez.

Cumplir con la Declaración Patrimonial 2026 es cumplir con Chihuahua, con sus instituciones y, sobre todo, con la gente que cada día deposita su confianza en las personas servidoras públicas.