Robo con violencia a adultos mayores en la colonia Mirador; delincuentes se llevan una caja fuerte

Un violento robo domiciliario se registró la tarde de este viernes en un domicilio ubicado sobre la calle Pekín, entre las calles 22 y 24, en la colonia Mirador, donde al menos dos sujetos ingresaron por la fuerza, sometieron a los habitantes y escaparon con una caja fuerte.

De acuerdo con los primeros reportes, los presuntos responsables amagaron a dos adultos mayores que se encontraban en la vivienda para posteriormente apoderarse de la caja fuerte y darse a la fuga. Hasta el momento no se ha informado el monto de lo robado ni si las víctimas presentaron lesiones.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes acordonaron la zona y recabaron los primeros datos del hecho. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el asalto e identificar a los responsables.