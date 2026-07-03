Policía municipal atendió reporte por alteración del orden por una persona intoxicada que ponía en riesgo a los vecinos; dicha persona murió en el lugar

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 3 de julio de 2026.- Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal atendieron un reporte por alteración al orden público en las calles Emilio Carballido, entre Jesús Romero Flores y Jacinto Canek, en la colonia Infonavit Saucito, donde se reportaba a un hombre presuntamente intoxicado que amenazaba a vecinos del sector con un arma blanca.

Al arribar al lugar, los policías localizaron a una persona que coincidía con las características proporcionadas. Los elementos intentaron establecer un diálogo y le ordenaron en repetidas ocasiones que bajara el cuchillo; sin embargo, el hombre hizo caso omiso y continuó agrediendo a vecinos portando el arma, poniendo en riesgo las integridad de las personas presentes.

Ante el riesgo inminente, los elementos realizaron dos detonaciones con su arma de cargo para neutralizar la agresión en contra de quien fue identificada como Roberto P. L., de 43 años de edad, quien fue atendido por los agentes; sin embargo, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal colaborará con la investigación que realice la Fiscalía General del Estado y atenderá cualquier requerimiento de la autoridad ministerial, en espera de la resolución correspondiente del caso.