Aclara JCAS que trabajadores fallecidos en Batopilas pertenecían a empresa contratista

El director ejecutivo, Mario Mata Carrasco, lamentó el accidente y precisó que las víctimas laboraban para Yeparavo S.A. de C.V., empresa contratada por el organismo.

El director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), Mario Mata Carrasco, informó que los tres trabajadores que perdieron la vida en un pozo de la comunidad de Jesús María, municipio de Batopilas, no formaban parte de la plantilla laboral del organismo, sino de una empresa contratista.

Tras darse a conocer el fallecimiento de Noel V.V., Efrén L.R. y Gabriel Adrián L.D., el funcionario aclaró que los trabajadores pertenecían a la empresa Yeparavo S.A. de C.V., la cual fue contratada por la JCAS para la realización de diversas labores.

Mata Carrasco expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas, además de lamentar el accidente registrado durante los trabajos de mantenimiento.

De acuerdo con la información disponible, los empleados realizaban maniobras para reparar una motobomba cuando ingresaron a un pozo, donde presuntamente la falta de oxígeno provocó que perdieran el conocimiento y fallecieran por asfixia.

El titular de la JCAS señaló que, aunque los trabajos estaban relacionados con un contrato del organismo, las personas fallecidas eran trabajadores de la empresa contratista y no empleados de la dependencia estatal.

Indicó que serán las autoridades competentes las encargadas de desarrollar las investigaciones para esclarecer completamente las circunstancias en que ocurrió el accidente y deslindar las responsabilidades que correspondan.

La Fiscalía General del Estado confirmó previamente que especialistas de Servicios Periciales realizaron el levantamiento de los cuerpos y los trasladaron al Servicio Médico Forense para la práctica de las necropsias de ley.

El accidente ocurrió el pasado 1 de julio en la comunidad de Jesús María, en el municipio de Batopilas, durante labores de mantenimiento en un sistema de agua potable.