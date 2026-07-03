Encabezará Octavio Borunda la Fiesta Familiar Verde en Juan Mata Ortiz; transmitirán partido México vs Inglaterra en pantallas gigantes

El dirigente estatal del Partido Verde, Octavio Borunda, encabezará la denominada Fiesta Familiar Verde en el poblado de Juan Mata Ortiz, municipio de Casas Grandes, en donde transmitirán en vivo y en pantallas gigantes el partido México contra Inglaterra.

La fiesta comenzará a las 5:30 de la tarde de este domingo en la explanada de la estación Juan Mata Ortiz, evento que además será amenizado por el grupo musical Los Traviezos

Así que además de grupo musical y la transmisión del partido de la selección mexicana contra el equipo inglés, en lo que corresponde a los Octavos de Final del Mundial 2026, habrá también regalos para los asistentes.