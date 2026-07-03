Identifican a hombre abatido tras enfrentamiento con policías

La persona que perdió la vida durante un enfrentamiento con elementos de la Policía Municipal la tarde de este viernes en la colonia Saucito fue identificada de manera preliminar como Roberto Pacheco, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Emilio Carballido y Jacinto Canek, luego de que vecinos reportaran al sistema de emergencias 911 que un hombre los amenazaba con un arma blanca.

De acuerdo con los primeros informes, agentes municipales acudieron al lugar para atender el llamado; sin embargo, al intentar controlar la situación, el sujeto presuntamente también amenazó a los oficiales con el arma blanca. Ante el riesgo que representaba la agresión, los policías realizaron disparos para neutralizarla, provocando que el hombre falleciera en el sitio.

Tras el incidente, la zona fue ampliamente acordonada por las autoridades para preservar la escena. Personal de la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes y efectuó el levantamiento del cuerpo, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en que ocurrió el enfrentamiento y determinar la actuación de los elementos involucrados.