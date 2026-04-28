Rinde Mesa de Seguridad y Justicia minuto de aplausos en honor a agentes de la AEI 

Tras el operativo llevado a cabo en el municipio de Morelos en donde dos elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) fallecieron en un accidente carretero.

Se trata de quien lideraba la AEI Pedro Oseguera Cervantes y el agente Manuel Genaro Mendez Montes quienes fallecieron el pasado 19 de abril en un accidente en la zona serrana.

En pleno evento de reconocimiento a su labor a agentes de distintas corporaciones, se pidió rendir un minuto de aplausos a los dos agentes.

Oseguera formó parte fundamental en la Mesa de Seguridad y Justicia de Ficosec por lo cual hoy se rinde un homenaje.