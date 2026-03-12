Riña en Cereso 1 deja un lesionado grave

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal confirmó que durante la tarde de este jueves se registró una riña entre 2 personas privadas de la libertad al interior del Cereso No.1 ubicado en el municipio de Aquiles Serdán, uno de ellos fue apuñalado en repetidas ocasiones, dejándolo con heridas en abdomen y ocho, en las piernas, lo cual le causaron hemorragia que lo hace estar en situación grave.

Derivado de este evento ubicado en el módulo 5, fue localizado uno de los involucrados que presentaba lesiones, por lo que de inmediato fue atendido por el personal del Sistema Penitenciario y trasladado posteriormente al hospital al interior de las instalaciones para recibir la atención médica pertinente.

Cabe señalar que el PPL, de iniciales L. E. M. G., presentó heridas en las pierna por armas punzocortantes, hecho que provocó probable daño vascular y shock por hemorragia.

El Sistema Penitenciario, y el personal de custodia ya se encuentran investigando los hechos, asimismo, se le dio vista a la Fiscalía General del Estado para continuar las investigaciones correspondientes.

Desde la SSPE mantenemos las actualizaciones constantes respecto al hecho.