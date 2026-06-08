Ricardo Monreal llamó a quienes se manifiestan a actuar con prudencia y resolver sus demandas mediante el diálogo

El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Ricardo Monreal Ávila, hizo un llamado a las organizaciones y sectores que se manifiestan a actuar con prudencia y que se resuelva cualquier diferencia y demanda mediante el diálogo, “porque es importante dar una muestra clara de lo que el país representa”.

En conferencia a medios de comunicación, el legislador sostuvo que “más que nunca, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo depende de la unidad y la cohesión social. Ella tiene voluntad, es una mujer humanista, actúa con sensatez y tolerancia, no se precipita”.

Por ello, conminó a que todos los sectores puedan solidarizarse con el país y lograr que, en el mundo, “México se vea como el país qué somos. Un país grandioso, con una historia y una cultura única y con capacidad de desarrollo, paz y tranquilidad en su entorno”.

El también coordinador del grupo parlamentario de Morena hizo votos para que se resuelva cualquier diferencia y demanda mediante el diálogo y que “permitamos que el Mundial se lleve a cabo de manera pacífica, tranquila, que se disfrute por las mexicanas y mexicanos esta fiesta nacional que quién sabe cuándo volvamos a tener una justa deportiva de esta magnitud y que apoyemos a la selección mexicana”.

Finalmente, externó su confianza a los integrantes de la selección mexicana de futbol. “Yo tengo mucha confianza de que va a dar buenos resultados y de que debemos respaldarla y decir: ¡Viva México!”.