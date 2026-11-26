La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), que encabeza Luis Aguirre, informó que durante el 25 y 26 de noviembre se realizaron operativos de revisión extraordinaria en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Estatal No. 3, ubicado en Ciudad Juárez, así como en el Cereso Estatal No. 5, en el municipio de Nuevo Casas Grandes, con el objetivo de localizar y retirar objetos que pudieran representar un riesgo para la seguridad al interior de los centros penitenciarios.

En ambos despliegues participaron integrantes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), quienes tuvieron la encomienda de verificar que en todo momento se realizara la inspección con respeto a la dignidad humana y en estricto apego a los protocolos.

En el Cereso de Ciudad Juárez se inspeccionó a un total de mil 378 personas privadas de la libertad y 218 estancias, localizándose en el interior cinco puntas hechizas, las cuales fueron retiradas de inmediato, además de objetos considerados como desecho.

Por su parte, en el Cereso de Nuevo Casas Grandes se revisó a 195 personas privadas de la libertad y 28 estancias, sin que se localizara algún objeto de riesgo relevante, retirándose únicamente objetos en desuso.

En ambos operativos participaron elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, quienes brindaron apoyo interno y perimetral durante el desarrollo de las diligencias.

Cabe señalar que estas acciones se efectúan desde el año pasado de manera permanente y continua en todos los centros penitenciarios del estado, lo que ha permitido retirar casi en su totalidad los objetos de riesgo y fortalecer la seguridad al interior de las instalaciones.

Con estas acciones, la SSPE refrenda su compromiso de mantener el orden, la legalidad y el control en el sistema penitenciario estatal en beneficio de la seguridad de las familias chihuahuenses.