La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), en colaboración con la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), reconoció a 101 participantes de 50 empresas de los municipios de Chihuahua, Meoqui, Saucillo y Cuauhtémoc, quienes concluyeron el Programa de Profesionalización Empresarial para MiPyMes Agroindustriales 2026.

Durante 32 horas de capacitación, profesionistas y productores fortalecieron sus conocimientos en estrategia empresarial, innovación, finanzas, recursos humanos, procesos y aspectos legales y normativos aplicables a las empresas familiares.

La formación les brindó herramientas para mejorar la organización, operación y crecimiento de sus negocios.

En representación del secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada Muñoz, el jefe del Departamento de Agroindustria, Alejandro Galicia, destacó que estos espacios permiten construir comunidad, compartir experiencias y aprender de los retos que enfrentan otras empresas.

Señaló que Chihuahua cerró 2025 con una producción agrícola y pecuaria cuyo valor superó los 74 mil millones de pesos. Además, de acuerdo con las cifras compartidas durante el encuentro, el crecimiento estatal fue de 7.3 por ciento, frente al 0.7 por ciento registrado a nivel nacional.

Sin embargo, subrayó que producir más no necesariamente significa mayores ingresos para quienes trabajan en el campo, por lo que es necesario fortalecer el valor agregado y generar mejores condiciones para el desarrollo de la agroindustria.

Por su parte, Juan Carlos Astorga, titular del Clúster Agroindustrial y consejero de Canacintra, agradeció la colaboración de la SDR, que permite acercar financiamiento, conocimientos y programas para fortalecer a las empresas chihuahuenses.

También destacó que invertir en el talento de quienes integran las empresas es fundamental para su desarrollo. Por ello, invitó a las y los participantes a continuar preparándose y fortalecer sus conocimientos, habilidades y actitudes con una visión de crecimiento.

Al finalizar el encuentro, se entregaron reconocimientos a quienes concluyeron el programa, a quienes se invitó a continuar su preparación y aplicar lo aprendido en sus unidades de negocio.

Con estas acciones, la Secretaría de Desarrollo Rural refrenda su colaboración con el sector empresarial para impulsar la profesionalización de las MiPyMes agroindustriales, fortalecer sus capacidades y promover el desarrollo de productos con mayor valor agregado en Chihuahua.