* _Las y los manifestantes fueron atendidos personalmente por el secretario General de Gobierno, Santiago De la Peña_

En cumplimiento a la instrucción de la gobernadora Maru Campos de encabezar una administración humanista y de diálogo permanente, el secretario General de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, recibió este jueves a integrantes del Movimiento Antorchista Nacional en el estado de Chihuahua.

El funcionario estatal acudió a la puerta de Palacio de Gobierno, ubicada sobre la calle Aldama, para recibir de propia mano el pliego petitorio de la organización y posteriormente ingresó con una comitiva a su oficina para establecer una mesa de diálogo.

“Ustedes saben que la instrucción de la Gobernadora es tener un Gobierno de puertas abiertas, atender a quien viene a presentar este tipo de solicitudes en favor de las y los chihuahuenses”, les expresó el secretario durante la reunión.

“Bajo esta visión de un Gobierno humanista y en esta colaboración que ha habido durante tanto tiempo con ustedes, para llevar la acción de Gobierno también a quienes forman parte del movimiento, estamos encantados de recibirlos”, añadió.

Por su parte, los integrantes del Comité Estatal del Movimiento Antorchista entregaron el documento en el que solicitan que diversas demandas de servicios básicos para colonias y comunidades de 16 municipios sean consideradas dentro del Presupuesto de Egresos 2027.

Durante el encuentro, las y los representantes de la organización reconocieron la apertura y los espacios de diálogo que han encontrado en la actual administración estatal.

Tras revisar las solicitudes planteadas, ambas partes acordaron dar seguimiento puntual a los temas el próximo miércoles.