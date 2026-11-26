– _Los recorridos se ajustarán el próximo lunes 30 de noviembre a partir de las 15:00 horas_

El Gobierno del Estado informa, con motivo del tradicional encendido del Árbol Navideño, se cerrarán las avenidas principales del primer cuadro de la ciudad, por las cuales circulan los servicios de transporte urbano.

Esto, con el fin de garantizar la seguridad de las familias que asisten a las diferentes actividades y atracciones que se instalan en la Plaza del Ángel.

Ante ello la Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Transporte, detalló las modificaciones en las diferentes rutas. De norte a centro son: auxiliar Pistolas Meneses, Ruta 3-Granjas y Mármol.

En sentido este a centro, se cambiará la circulación de Ramiro Valles, Rosario, Dale, Kennedy y 2 de Octubre. De oeste a centro Dale, Rosario y Campesina.

Asimismo, de sur a centro: Komatsu Inverso, Zarco, Esperanza, Martín López, Zootecnia, Plan de Ayala, Komatsu Directo, Circunvalación 2-Mirador y Circunvalación 2-Salle.

Estas disposiciones se llevarán a cabo a partir de las 15:00 horas del día lunes 30 de noviembre, por lo que se exhorta a la ciudadanía y automovilistas a tomar precauciones y contemplar vías alternas.