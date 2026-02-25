Revisa empresariado Reducción de Jornada Laboral aprobada ayer en el Senado

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Leopoldo Mares Delgado dio a conocer que se esta revisando la Reforma Laboral aprobada ayer en el senado, esta podría tener modificaciones en el Congreso de la Unión.

“Lo que se aprobó anoche en el en el congreso Federal que fueron a lo de las 40 horas, lo estamos revisando, se quedó las 40 horas con seis días de trabajo, eso es prácticamente lo que había analizado lo que había votado el Senado”, comentó.

En este sentido el destacó que se tiene que dar observaciones con diputados y algunas se deben de modificar para que pasen al congreso de la unión.

“Pues en sí, si vemos bien que finalmente 40 horas en el 2030, pero que se queden seis días laborales a la semana, obviamente el sexto día pues se tiene que pagar con salario doble, pero bueno, eso hace que las empresas les van a subir los costos, pero pues hay tiempo para ir tomando medidas de productividad para hacer que el impacto sea lo menor posible”, concluyó.

Reitera que debe de existir una reglamentación en el caso de las pequeñas y medianas empresas ya que estas tienen menos margen de maniobra se tienen que mejorar para contrarrestar la situación.

Tras los señalamientos de fallo por no incluir dos días de descanso, el líder del CCE destacó que esto no hubiera sido factible por un alto costo a las empresas en productividad.

“ Es que los dos días de descanso hubiera subido el costo a las empresas es demasiado fuerte, muy difícil de contrarrestar y trabajar en sexto día, porque pues lo de menos es una empresa que diga, bueno, pues yo trabajo el lunes a sábado, pues entonces ya nomás voy a trabajar de lunes a viernes y se acabó pues sí, pero deja de vender y deja de dar servicio y se le suben los costos, ¿no? Entonces el sexto día puede trabajar todavía y el trabajador, pues claro que trabaja, pero va a recibir mucho más ingreso entonces pues eso también ayuda y luego es opcional. Es decir el trabajador no quiere trabajar el sexto día, bueno, pues no lo trabaja y ya, pero tampoco gana”, finalizó.