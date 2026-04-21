Revelan identidad de tirador de Teotihuacán: su nombre era Julio César Jasso Ramírez

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que el hombre que presuntamente perpetró el ataque armado ocurrido en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, que dejó dos personas fallecidas -entre ellas el atacante- y 13 lesionadas, fue identificado como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años de edad, quien habría actuado solo.

En un comunicado difundido la noche del lunes, la dependencia señaló que las acciones emprendidas por las instituciones de seguridad mexiquenses y federales para esclarecer los hechos, “permiten establecer, de manera preliminar, que en los mismos intervino un solo agresor identificado como ‘Julio César Jasso Ramírez’ con identificación oficial mexicana”.

Añadió que la causa de muerte del presunto atacante será determinada cuando concluyan los protocolos periciales correspondientes, los cuales también permitirán establecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos. En las redes sociales circula una fotografía de la supuesta credencial de elector de Jasso Ramírez.

Lo sucedido tuvo lugar alrededor de las 12:00 horas del lunes en la zona de la Pirámide de la Luna, donde autoridades federales y estatales desplegaron un operativo tras el reporte de detonaciones de arma de fuego.

En un primer informe, el Gabinete de Seguridad señaló que un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se privó de la vida. Más tarde confirmó que una mujer de nacionalidad canadiense murió y que varias personas resultaron heridas.

De acuerdo con el reporte más reciente de la fiscalía mexiquense, el saldo es de dos decesos, entre ellos el del presunto agresor, y 13 personas lesionadas, de las cuáles ocho permanecen hospitalizadas y cinco fueron dadas de alta.

Las víctimas del ataque fueron trasladadas a distintos hospitales de la región. Entre las personas heridas había pacientes con lesiones por arma de fuego, además de una fractura, un esguince y una crisis de ansiedad.

Las autoridades informaron lesionados son seis ciudadanos estadounidenses, tres colombianos, dos brasileños, un canadiense y un ruso. Dos de las personas heridas son menores de edad.

Personal de investigación realizó diligencias en distintos niveles de la Pirámide de la Luna, donde fueron localizados indicios balísticos y otros objetos que ya forman parte de la carpeta de investigación.

Según reportes preliminares, junto al cuerpo del presunto agresor fueron asegurados un arma de fuego tipo revólver, un cuchillo táctico, cartuchos útiles y una mochila con diversos objetos. La Fiscalía del Estado de México indicó que el análisis pericial de estos indicios permitirá robustecer la reconstrucción de los hechos y determinar la mecánica del ataque.

Tras los hechos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó solidaridad con las víctimas e indicó que instruyó al Gabinete de Seguridad a investigar lo ocurrido y brindar apoyo a las personas afectadas.

Por su parte, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Secretaría de Cultura federal lamentaron los hechos y señalaron que darán acompañamiento a las familias afectadas mientras continúan las investigaciones. La zona arqueológica de Teotihuacán permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.