Revelan detalles del plan de atentado terrorista en concierto de Taylor Swift en Viena

A casi dos años de la cancelación de los shows de Taylor Swift en Viena, la policía local reveló información sobre los jóvenes que planeaban un atentado terrorista en contra del público en 2024

Taylor Swift tenía programados tres conciertos en el estadio Ernst Happel de Viena del 8 al 10 de agosto del 2024. Sin embargo, los shows tuvieron que ser cancelados por una posible amenaza atentado terrorista.

“Los conciertos de The Eras Tour de Taylor Swift en Viena han sido cancelados debido a la confirmación por parte de funcionarios gubernamentales de un atentado terrorista planeado”, informaron en un comunicado los organizadores del concierto, Barracuda Music. “Con la confirmación de las autoridades sobre un ataque terrorista planificado en el Ernst Happel Stadium, no tenemos otra opción que cancelar los tres shows programados por la seguridad de todos”, se detalló en aquel momento.

A casi dos años de aquel día, la Fiscalía de Viena ha presentado cargos por terrorismo y pertenencia a organización criminal contra un joven de 21 años detenido por el presunto intento de atentado.

La manera en la que se descubrió el ataque

El promotor del concierto, Barracuda Music, confirmó el 7 de agosto del 2024 que información creíble de inteligencia gubernamental sobre un “ataque terrorista planeado” en el recinto llevó a la cancelación de los tres conciertos. El director de la Policía Estatal de Viena, Franz Ruf, y el jefe de Policía, Gerhard Purstl, confirmaron ese mismo día la detención de dos sospechosos.

Uno de los sospechosos, fue un chico de 19 años con supuestas conexiones al grupo terrorista ISIS. Las autoridades mencionaron que había planes específicos para llevar a cabo un ataque en el concierto de Taylor Swift.

Las primeras investigaciones sobre el ataque

Oficiales revelaron el 8 de agosto que el sujeto principal había estado planeado este ataque desde julio y había publicado en internet un juramento de lealtad al actual líder del grupo miliciano Estado Islámico. Con base en un cateo realizado en la casa del sospechoso, se determinó que planeaba utilizar cuchillos o explosivos caseros.

El segundo sospechoso igualmente tenía como inspiración al grupo terrorista al-Qaeda, afirmó la policía austriaca.

The Associated Press añadió que, según las autoridades, uno de los dos sospechosos confesó que planeaba “matar a tantas personas como fuera posible fuera del recinto del concierto”.

“Quería llevar a cabo un ataque en el área exterior del estadio, matando a la mayor cantidad de personas posible utilizando cuchillos o incluso los artefactos explosivos que había fabricado”, declaró el jefe de la Dirección de Seguridad del Estado e Inteligencia, Omar Haijawi-Pirchner, sobre los planes del principal sospechoso, señalando que el adolescente estaba “claramente radicalizado en la línea del Estado Islámico y cree que es correcto matar a infieles”.

Últimas actualizaciones

Debido a las reglas de privacidad de Austria, los nombres de los sospechosos no han salido a la luz, pero sí han habido tres arrestos por la planeación ataque.

El ministro del Interior de Austria, Gerhard Karner, especuló que el atentado frustrado estaba previsto para el 7 o el 9 de agosto. El segundo sospechoso,un joven de 17 años, había sido contratado días antes por una empresa que prestaba servicios en el recinto donde se presentaría Taylor Swift.

Ninguno de los dos hombres tenía entradas para el evento y finalmente fueron arrestados por fuerzas especiales de la policía cerca del estadio.

El ministro del Interior confirmó que en ese momento no se contemplaban más sospechosos. No obstante, un joven de 15 años que había estado en contacto con ambos fue interrogado por las autoridades.

“La situación era grave, la situación es grave”, declaró Gerhard Karner. “Pero también podemos decir que se evitó una tragedia”

Un tercer sospechoso en relación al atentado planeado fue arrestado el 9 de agosto, confirmó Gerhard Karner. El joven de 18 años “proviene del entorno social” del principal sospechoso, declaró, según Associated Press.

“Había estado en contacto con el autor principal, pero no está directamente vinculado a los planes del ataque”, continuó el comunicado de Karner. “Sin embargo, como se descubrió hace unos días, prestó juramento de lealtad específicamente al Estado Islámico el 6 de agosto”.

Un menor identificado como Mohammad A. fue acusado en junio de 2025 por presuntamente apoyar el plan de una organización terrorista extranjera para atacar el concierto.

“Mohammad A. se ha adherido a la ideología de la organización terrorista Estado Islámico (EI) a más tardar desde abril de 2024”, señala un comunicado de la Fiscalía General. “Entre mediados de julio y agosto de 2024, estuvo en contacto con un joven austríaco que estaba planeando un atentado con bomba en un concierto de la cantante Taylor Swift en Viena.”

Más de un año después de que se cancelaran los conciertos, un joven austriaco de 21 años conocido como Beran A, uno de los tres sospechosos que fueron arrestados en el 2024, fue acusado de pertenecer a una organización terrorista, fabricar explosivos e intentar comprar armas de manera ilegal, según la acusación formal presentada en febrero de 2026, informó BBC.

Según la acusación, Beran A. presuntamente recibió instrucciones en línea y trabajó para fabricar una bomba de metralla utilizando el explosivo triperóxido de triacetona (TATP). El documento señala que este tipo de bomba de metralla es “característico de los ataques del Estado Islámico”, de acuerdo con BBC.

También habría buscado asesoramiento de miembros del Estado Islámico sobre cómo llevar a cabo un atentado con bomba.

Beran A. enfrenta hasta 20 años de prisión si es declarado culpable. Hasta el momento, no ha hecho comentarios sobre los cargos.

La manera en la que Taylor Swift manejó la situación

Taylor habló sobre el tema a través de su cuenta de Instagram el 21 de agosto del 2024 justo después de haber terminado la parte europea de su gira en el Wembley Stadium en Londres.

LONDON, ENGLAND – JUNE 21: Taylor Swift performs on stage during the "Taylor Swift | The Eras Tour" at Wembley Stadium on June 21, 2024 in London, England.

“Que nuestros conciertos en Viena fueran cancelados fue devastador. La razón de las cancelaciones me llenó de un nuevo sentimiento de miedo y de una enorme culpa porque muchísimas personas habían planeado asistir a esos shows”, escribió en un largo comunicado. “Pero también me sentí profundamente agradecida con las autoridades porque gracias a ellas estábamos lamentando conciertos y no vidas. Me conmovió el amor y la unión que vi en los fans que se apoyaron entre sí. Decidí que toda mi energía tenía que enfocarse en ayudar a proteger a las casi medio millón de personas que iban a asistir a los conciertos en Londres. Mi equipo y yo trabajamos mano a mano con el personal del estadio y con las autoridades británicas todos los días para lograr ese objetivo, y quiero agradecerles por todo lo que hicieron por nosotros”.

AMSTERDAM, NETHERLANDS – JULY 05: Taylor Swift performs on stage during "Taylor Swift | The Eras Tour" at Johan Cruijff Arena on July 05, 2024 in Amsterdam, Netherlands.

Swift también abordó las críticas que recibió por haber tardado en pronunciarse públicamente.

“Quiero ser muy clara: no voy a hablar públicamente sobre algo si creo que hacerlo podría provocar a quienes quieran hacer daño a los fans que asisten a mis conciertos”, escribió. “En casos como este, el ‘silencio’ en realidad es una muestra de prudencia y de esperar el momento adecuado para expresarte. Mi prioridad era terminar nuestra gira europea de forma segura, y es con gran alivio que puedo decir que lo logramos.”

Cuando su docuserie de la gira Eras Tour se estrenó en Disney+ meses después, Swift se mostró emocionada al hablar sobre el atentado terrorista planeado, así como sobre el apuñalamiento mortal de tres jóvenes fans que asistían a una clase de baile temática de Swift en Southport, Inglaterra, en julio de 2024.

AMSTERDAM, NETHERLANDS – JULY 05: Taylor Swift performs onstage during "Taylor Swift | The Eras Tour" at Johan Cruijff Arena on July 05, 2024 in Amsterdam, Netherlands.

“Es una sensación un poco extraña llegar a estos últimos cinco conciertos en Europa”, recordó. “Hemos hecho alrededor 128 shows hasta ahora, pero este es el primero en el que siento que estoy patinando sobre hielo muy delgado o algo así. Hemos pasado por una serie de cosas muy violentas y aterradoras durante la gira: como evitamos una situación de masacre, así que he estado un poco descolocada”.