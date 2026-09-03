Retomaremos Expo Canaco a finales del año: Lazzarotto

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto dio a conocer que espera realizar el proyecto de “Expo Canaco” para a finales de este año.

Esta era una actividad que realizaba Canaco hace unos 15 años en el Centro de Convenciones de Expo Chihuahua, sin embargo, se dejó de realizar debido a cuestiones de logística y temas internos, este año podría ser una renovación.

Esperamos realizar Expo Canaco, no sé si en el Centro de Convenciones o en el centro de la ciudad eso lo veremos con tiempo, claro que es un proceso que tendremos que atender y les diremos en su debido momento”, comentó.

A decir del líder del comercio formal, se espera que se realice en la última semana del mes de noviembre o en la primera del mes de diciembre para no empatar con el Buen Fin 2026 que se anunciará próximamente.