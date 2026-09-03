Brote de Salmonella en el Hospital General de México afecta a 135 médicos. El comedor fue suspendido y 41 profesionales permanecen hospitalizados.

Un brote de Salmonella detectado en el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” afectó a 135 médicos residentes y de alta especialidad, quienes presentaron síntomas gastrointestinales tras consumir alimentos del comedor institucional.

“El Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” identificó un brote de gastroenteritis infecciosa aguda entre médicos residentes y de alta especialidad, asociado temporalmente al consumo de alimentos proporcionados por el servicio subrogado de comedor institucional”.HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO “DR. EDUARDO LICEAGA”

La situación llevó a las autoridades de Salud a activar protocolos sanitarios, realizar estudios de laboratorio y suspender de inmediato el servicio de alimentación involucrado.

Hasta el momento, decenas de profesionales de la salud permanecen hospitalizados bajo observación médica, mientras continúan las investigaciones para identificar el origen de la contaminación y evitar nuevos contagios.

HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO: 135 MÉDICOS PRESENTAN SÍNTOMAS POR BROTE DE SALMONELLA

41 médicos están hospitalizadas por brote de Salmonella en Hospital General de México

El brote de Salmonella en el Hospital General de México se identificó el 31 de agosto de 2026, cuando médicos presentaron síntomas, principalmente dolor abdominal, diarrea, febrícula y vómito.

En ese sentido el Hospital General de México precisó que al corte de este jueves 3 de septiembre se tienen 41 médicos hospitalizados para vigilancia y tratamiento en situación estable.

Asimismo, tras detectar y confirmar el brote en el Hospital General de México con estudios de laboratorio que corroboraron la presencia de Salmonella spp.

Así como en dos casos, también se llegó a identificar en los estudios una confección con Escherichia coli enterotoxigénica (ETEC), mismos que son atendidos por el Hospital General de México.

Tras la detección, los servicios del comedor para médicos del Hospital General de México fueron suspendidos de manera inmediata por brote de Salmonella.

Mientras que la investigación epidemiológica y sanitaria en el Hospital General de México continúa para “determinar la fuente específica de contaminación y establecer las medidas adicionales de prevención y control”, concluyeron.