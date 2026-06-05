Retoman cierre de calles afuera de Palacio, bloquean paso con sillones y catre

Por segundo día consecutivo, manifestantes cerraron la circulación vial en el cruce de las calles Aldama y Guerrero, afuera de Palacio de Gobierno.

Con sillones y un catre, procedieron a bloquear la circulación vial, colocando una serie de lonas en las que reclaman la falta de apoyos diversos por parte del Gobierno del Estado.

La manifestación es encabezada por Vicky Márquez y Belén Mendoza quienes en diversas ocasiones han cerrado calles aledañas a Palacio para exigir apoyos de instituciones como Desarrollo Humano y Bien Común, Secretaría de Salud, Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), entre otras.