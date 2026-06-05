Santiago De la Peña toma protesta a la nueva mesa directiva del Círculo de Comunicadores del Deporte de Chihuahua

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, tomó protesta a la mesa directiva 2026-2028 del Círculo de Comunicadores del Deporte de Chihuahua, A.C. (CICODECH), que presidirá Fernando Acosta Pérez. El funcionario acudió en representación de la gobernadora Maru Campos.

La asociación civil agrupa a 51 profesionales dedicados a la comunicación deportiva en diversas áreas.

Durante el acto, De la Peña afirmó que, desde la visión humanista del Gobierno del Estado, el deporte fortalece valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la perseverancia. Añadió que una comunicación responsable contribuye a la participación ciudadana y a la construcción de comunidad.

“Encontrarán en este gobierno disposición para trabajar en equipo, siempre con respeto a la libertad de expresión, a la pluralidad de ideas y a la importancia de una prensa libre y profesional”, expresó.

La mesa directiva 2026-2028 quedó integrada por Fernando Acosta Pérez como presidente, Antonio Rosales Rodríguez como vicepresidente, Nohemí Hernández Mendoza como secretaria, Fernando Domínguez Orozco como tesorero, Alejandro Chávez Ramírez como coordinador de capacitación, Eva Ayala López como primera vocal y José Luis Barraza Infante como segundo vocal.

Al cierre, De la Peña deseó éxito a la nueva directiva para consolidarse como una voz seria, profesional y representativa en el estado.