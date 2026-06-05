Expresiones de Sheinbaum no concluyen investigaciones, no adelantemos tiempos: De la Peña por caso Chihuahua

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda hizo un llamado a respetar los tiempos de las investigaciones que se realizan tanto a nivel federal como estatal, respecto a los hechos ocurridos en El Pinal, municipio de Morelos.

Ello luego de que el pasado miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum habló en su conferencia mañanera sobre el caso que involucra a agentes de Estados Unidos, señalando que: “Ahora sabemos que eran de una de las agencias de Estados Unidos que participan en territorio en una actividad que como lo dijo ayer, lo aclaró la Fiscalía por cierto, no iban a desmantelar un laboratorio, iban a ubicar el laboratorio. Ubicaron el laboratorio y se regresaron, no hicieron nada con el laboratorio, notificaron a la Fiscalía -que todavía siguen investigando cómo fue todo eso- y es la Fiscalía General de la República quien llega al lugar y empieza a desmantelar el laboratorio”.

En este sentido, De la Peña Grajeda consideró que las expresiones de Claudia Sheinbaum no constituyen un hallazgo o conclusión respecto a lo que se indaga por la Fiscalía General de la República (FGR) y por la Unidad Especial que se conformó en la Fiscalía General de Chihuahua.

“Las expresiones de la presidenta de la República no constituyen ningún hallazgo ni la conclusión de una investigación como la que se está llevando en tanto de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, como en la Fiscalía General de la República”.