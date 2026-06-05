Prevén fin de semana con ascenso en las temperaturas en Chihuahua Capital

La Coordinación Municipal de Protección Civil informa que para este fin de semana se pronostica un incremento gradual en las temperaturas, alcanzando máximas de hasta 36°C, por lo que se exhorta a la ciudadanía a tomar medidas preventivas para evitar afectaciones a la salud derivadas de la exposición prolongada al calor.

Para este viernes 5 de junio se espera una temperatura máxima de 27°C y mínima de 18°C, con cielo parcialmente nublado, vientos de 5 a 15 kilómetros por hora y rachas de hasta 35 km/h, así como una probabilidad de lluvia del 3 por ciento.

El sábado 6 de junio se prevé una temperatura máxima de 33°C y mínima de 20°C, con condiciones mayormente soleadas, vientos de 5 a 15 kilómetros por hora y rachas de hasta 35 km/h, con una probabilidad de lluvia del 4 por ciento.

Para el domingo 7 de junio, se pronostica una temperatura máxima de 36°C y mínima de 21°C, con cielo soleado, vientos de 5 a 15 kilómetros por hora y rachas de hasta 35 km/h, sin probabilidad significativa de lluvias.

Ante estas condiciones, la Coordinación Municipal de Protección Civil recomienda:

Mantenerse hidratado constantemente, aun cuando no se tenga sed.

Evitar actividades físicas intensas bajo los rayos directos del sol entre las 11:00 y las 17:00 horas.

Utilizar ropa ligera y de colores claros.

Aplicar protector solar y utilizar gorra, sombrero o sombrilla.

No dejar personas, adultos mayores, niñas, niños o mascotas al interior de vehículos estacionados.

Prestar especial atención a personas vulnerables ante las altas temperaturas.

La Coordinación Municipal de Protección Civil invita a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y reportar cualquier emergencia al 9-1-1.