No vemos forma en que se cancele TMEC; señala Coparmex

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jorge Treviño Portilla dio a conocer que no hay forma en que se cancele el Tratado de Libre Comercio entre México Estados Unidos y Canadá (TMEC) esto ante las negociaciones formales que comenzarán en julio.

En este sentido el líder del sindicato de patrones comentó que por el momento hay mesas de trabajo en el tema del TMEC, en donde Estados Unidos quiere sacar sus condiciones de comercialización, una situación que consideran compleja ante su próxima revisión formal para el próximo mes.

“Hay cosas que tenemos que tener bien en claro, no vemos forma en que el tratado se cancele, y porque no lo creemos que lo vaya a cancelar porque al final de cuentas Estados Unidos y ciertamente el tratado le ha dado muchos beneficios comerciales a Estados Unidos y si ahorita lo que necesitan es fortalecer la zona no veo como se pueda cancelar el tratado”, comentó.

Asegura que el presidente Donal Trump busca sacar raja de todo el proceso de negociación comercial pues uno de los mensajes contundentes es que México aplique aranceles a los productos chinos, acción que se hizo, pero aún hay temas en los que el gobierno federal de México tiene que poner atención como el sector energético que ha tenido complicaciones en los últimos años, así como el maíz transgénico y reglas de origen.

“El equipo de México ha estado haciendo su tarea, de repente se dan acciones que nos dejan en duda cuando Ebrard dice que habrá aranceles, son declaraciones que no se deben de dar en público cuando aun esta la negociación, pero bueno hay que decir que, si se ha hecho la tarea”, comentó Treviño.

Cabe destacar que las mesas de trabajo para el TMEC se reanudaron y se prevé que Chihuahua se proyecten mejoras en desarrollo económico debido a su localización y el trabajo en varias industrias en las que se fortalece conexión con el vecino país.