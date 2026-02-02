Retiró Municipio más de 400 toneladas de basura de arroyos del sur de la ciudad durante enero

–Las acciones benefician la salud pública y previenen focos de infección

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 2 de febrero de 2026.- El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, retiró 464 toneladas de basura y maleza en diferentes arroyos del sur de Chihuahua Capital, brindando limpieza en 4 mil 470 metros cuadrados durante el pasado mes de enero.

Como parte de una acción permanente y en beneficio de la ciudadanía, cuadrillas manuales y maquinaria pesada llevan a cabo la recolección de diversos residuos, como escombro, llantas y animales muertos, evitando así la generación de focos de infección y el taponamiento en los encauzamientos de las aguas pluviales.

En el último mes, el Departamento de Maquinaria Pesada estuvo presente en ocho colonias, atendiendo los arroyos: Chamizal, Bordo Carrizalillo, San Jorge y Canoa, así como los afluentes del Villa Juárez y Cacahuatal.

Durante este mismo periodo, también se rehabilitaron de manera paralela más de 45 mil metros cuadrados de calles de terracería, labor que igualmente desarrolla este departamento de la Dirección de Obras Públicas.

Se invita a la ciudadanía a reportar la limpieza de arroyos y la atención a calles de terracería al 072, en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 8:30 p.m., o por medio de la aplicación Marca el Cambio, disponible las 24 horas del día.

Estas labores forman parte de la estrategia preventiva del Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Marco Bonilla, para reducir riesgos durante la temporada de lluvias y mejorar el entorno urbano de Chihuahua Capital.