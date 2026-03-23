Restablecen estímulo fiscal a gasolinas Magna y Premium ante alza de sus precios

El gobierno de México reactivó los estímulos fiscales a las gasolinas Magna y Premium e incrementó el del diésel, ante el alza de los precios de estos combustibles por el repunte del petróleo a causa de la guerra en Irán y el bloqueo del Estrecho de Ormuz.

Es la primera vez desde octubre del 2023 que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) otorga estímulo a la gasolina Premium. A la Magna no le daba ningún apoyo desde abril del 2025.

¿Cuánto pagarás de IEPS?

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por la SHCP, desde este sábado 21 hasta el próximo viernes 27 de marzo, el gobierno federal otorga los siguientes estímulos fiscales a cada uno de los combustibles:

• Gasolina Magna: 1.61 pesos por litro.

Gasolina Premium: 0.42 pesos por litro.

• Diésel: 4.55 pesos por litro, un incremento de 1.96 pesos respecto a la semana anterior.

Eso significa que, en esos días, los automovilistas y transportistas deben pagar las siguientes cuotas de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por cada litro de combustible:

• Gasolina Magna: 5.09pesos, frente a los 6.70 que tenían que pagar hasta este viernes.

• Gasolina Premium: 5.24 pesos, frente a los 5.66 que tenían que pagar hasta este viernes.

• Diésel: 2.81 pesos, frente a los 4.77 que se pagaron la semana anterior.

De acuerdo con el especialista en economía y energía, Ramsés Pech, México es el octavo mayor consumidor de gasolina en todo el mundo, con un consumo diario promedio de 121 millones de litros.

Por ello es que, si por unos días el gobierno deja de cobrar las cuotas completas de IEPS a las gasolinas y el diésel, significa millones de pesos menos al día de recaudación tributaria.

Gasolinas y diésel han incrementado

La reactivación de los estímulos a las gasolinas, así como el incremento del apoyo al diésel, se dan ante el alza que han sufrido en todo el país los precios de los tres combustibles a causa de la guerra en Irán.

La gasolina regular o Magna ha subido 12 centavos o 0.5% desde el inicio del conflicto (el pasado 28 de febrero), pasando de tener un precio promedio a nivel nacional de 23.56 pesos por litro antes de la guerra a 23.68 pesos este domingo 22 de marzo.

Por su parte, la gasolina Premium o roja ha incrementado 1.61 o 6%, pasando de 25.70 pesos antes de la guerra a 27.31pesos este viernes.

En tanto que el diésel se ha encarecido 2.17 u 8%, pasando de 26.37 pesos antes de que iniciara el conflicto en Medio Oriente a 28.54 pesos por litro este viernes.

Incluso, hay municipios del país en donde la gasolina Premium y el diésel se llegaban a vender el viernes 20 de marzo en más de 31 pesos por litro, mientras que la gasolina Magna llega casi hasta los 27 pesos por litro.

¿Por qué ha subido tanto la gasolina?

Desde el inicio de la guerra en Irán, los precios internacionales del petróleo se han disparado, con el Brent del Mar del Norte repuntado más de 50% desde el 27 de febrero, debido al bloqueo del Estrecho de Ormuz.

Y es que antes del conflicto, por el Estrecho de Ormuz pasaba alrededor de 20% de todo el petróleo en el mundo, por lo que su bloqueo supone una disrupción importante a la oferta mundial de crudo, lo que explica el repunte de los petroprecios.

Además, al bloqueo del estrecho se suman varios ataques en los últimos días a instalaciones de producción de petróleo y gas en Irán y otros países en Medio Oriente, lo cual aumenta la preocupación en los mercados por las afectaciones del conflicto al suministro de combustibles a nivel global.

Ramsés Pech explicó que la volatilidad de los precios internacionales del petróleo han elevado los costos de venta de combustibles en las terminales de almacenamiento y reparto mexicanas, tanto las de Pemex como las de operadores privados.

Esa situación, explicó el especialista, ha llevado a que se realicen ajustes al alza a los precios al público.

“La estabilidad de márgenes sugiere que las estaciones no están aprovechando para aumentar ganancias; (el alza de precios) es estructural, no comercial”, apuntó.

Sin estímulos, alza sería mayor

Aseguró que los estímulos fiscales otorgados son para evitar un salto mayor en los precios al público de los combustibles. “Si esa medida se revierte, el aumento en terminales probablemente se trasladaría íntegramente al público”, apuntó.

Además, resaltó que en el caso de la gasolina Premium y el diésel, la tendencia hasta ahora sugiere riesgo de que haya más aumentos en sus precios si continúan subiendo los costos base.

Mientras que en el caso de la gasolina Magna, la tendencia para la semana del 21 al 27 de marzo apunta a un ligero incremento adicional en su precio, con precio proyectado de 23.71 pesos por litro a nivel nacional.