Acudirá Maru Campos a declarar en la FGR de CDMX

La gobernadora María Eugenia Campos Galván acudiría a comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la sede de la Ciudad de México y no en Ciudad Juárez, tal y como se había planteado en el citatorio que recibió el sabado pasado.

Lo anterior se dio a conocer en el programa de Ciro Gómez Leyva en donde aseguraron que el equipo de la mandataria estatal ya está en la Ciudad de México y que inclusive, la dirigencia nacional del PAN convocó a rueda de prensa a las 9:45 horas en donde estará presente Maru Campos.

Asimismo, acudirán junto con la gobernadora sus asesores jurídicos, a la cita que se tiene prevista para las 10:00 horas.

Dicha comparecencia guarda relación con el operativo que se realizó en El Pinal para el desmantelamiento de un narco laboratorio y que posteriormente, dos agentes estadounidenses fallecieron en el trayecto de regreso a la ciudad de Chihuahua.