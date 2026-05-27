Exige Alex Domínguez respeto a la Constitución y denuncia uso político de la justicia

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua y diputado federal, Alex Domínguez, señaló que tras el citatorio emitido contra la gobernadora del Estado de Chihuahua representa una grave violación al marco constitucional y evidencian el uso político de las instituciones de justicia por parte del oficialismo.

El legislador priista afirmó que no se trata de defender personas o colores partidistas, sino de defender la Constitución y el Estado de Derecho ante actos que calificó como arbitrarios y facciosos.

Advirtió que el citatorio emitido por la Fiscalía General de la República (FGR) violenta lo establecido en el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 364 y 365 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales establecen disposiciones específicas respecto a la comparecencia de gobernadores y otros servidores públicos.

Indicó que existe una flagrante violación procesal y un preocupante precedente sobre el uso de las instituciones para ejercer presión política contra opositores al régimen.

“La justicia no puede convertirse en un instrumento de persecución política. En un país democrático debe prevalecer el respeto al debido proceso y a las garantías constitucionales”, sostuvo.

Alex Domínguez aseguró que desde el PRI continuarán señalando cualquier intento de manipular las instituciones con fines partidistas y reiteró que la defensa de la legalidad y de la división de poderes debe estar por encima de intereses políticos.

“El país necesita instituciones fuertes, imparciales y apegadas a derecho, no fiscalías utilizadas como herramientas de presión y prisión”, concluyó.