Respalda Memo Ramírez a Alejandro Domínguez para la dirigencia estatal del PRI

El diputado Guillermo “Memo” Ramírez expresó su respaldo a la aspiración del diputado federal Alejandro Domínguez para dirigir el Comité Directivo Estatal del PRI en el próximo periodo.

Ramírez señaló que el partido atraviesa una etapa que exige liderazgo firme y unidad, cualidades que —afirmó— Domínguez ha demostrado en su conducción al frente del priismo en el estado.

“Hoy somos un PRI más fuerte y más competitivo. Ese avance tiene que ver con trabajo, organización y rumbo claro”, expresó.

El legislador consideró que la decisión de separarse del cargo partidista para participar en el proceso interno es muestra de institucionalidad y respeto a las reglas.

Finalmente, reiteró que su respaldo se sustenta en resultados y en la necesidad de mantener un partido unido, con carácter y preparado para los retos que vienen.