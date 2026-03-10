Resolución de la Corte respecto a jubilaciones de exjuzgadores demuestra que hicimos lo correcto: Presidente del Congreso

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validara el esquema de jubilaciones y retiros anticipados a exjuzgadores de Chihuahua que renunciaron y decidieron no participar en la elección judicial, el presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez, afirmó que esa resolución demuestra que en el Legislativo chihuahuense hicimos lo correcto.

Ramírez Gutiérrez recordó que dicha reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado que permitió aprobar dicho esquema de retiros anticipados fue dictaminada en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que él preside, por lo que destacó que “en esta Comisión estamos tratando siempre, como en todas las Comisiones del Congreso y en todo lo que hace el Congreso, de que todos los actos estén debidamente fundados y motivados en derecho”.

“Creo que esto es lo que demuestra que estamos tratando de hacer lo correcto con esta resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo soy muy respetuoso siempre, siempre lo he dicho, de todas las resoluciones que emita la Suprema Corte de Justicia, obviamente siempre que estén apegadas y fundadas en derechos”, agregó el presidente del Poder Legislativo de Chihuahua.

Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó vigente el régimen de retiro de los jueces que decidieron no participar en la elección judicial que estableció la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de Chihuahua.

Por unanimidad, los ministros de la SCJN aprobaron la validez de la liquidación para jueces que no participaron en la elección judicial; sin embargo, sólo cinco ministros validaron el régimen de pensión complementaria.