Rescatan a hombre intoxicado tras caer en alcantarilla de la Av. Niños Héroes y Neri Santos

Un hombre presuntamente intoxicado fue rescatado de una alcantarilla localizada en el centro de la ciudad, se desconoce como fue que entro a la zona.

Transeuntes que pasaban por la calle Neri Santos y Avenida Niños Héroes lograron escuchar al hombre que pedía auxilio, por lo cual fue reportado al número de emergencias en donde elementos de bomberos y policías municipales realizaron los trabajos de rescate.

Tras varios minutos se optó por demoles una banqueta para debilitarla con el objetivo de extraer al hombre, debido a los trabajos fue necesario cerrar la circulación vial en la zona.

Se logró el rescate y el hombre lesionado fue llevado a un hospital para su atención médica.